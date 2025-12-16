Κυψέλη: Η 16χρονη που κάρφωσε με “πεταλούδα” τη 14χρονη είχε συλληφθεί άλλες 3 φορές το 2025 – Υπό κατάληψη το Γυμνάσιο

Υπό κατάληψη τελεί το 15ο Γυμνάσιο στην Κυψέλη, όπου χθες Δευτέρα 15/12 μια 16χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι-πεταλούδα στη 14χρονη, τραυματίζοντάς τη -ευτυχώς ελαφρά- στην κοιλιά και το χέρι.

Όπως λένε μαθητές του σχολείου, το επεισόδιο ήταν πολύ σοβαρό και σε αυτό ενεπλάκησαν τουλάχιστον τέσσερις μαθητές, ενώ η δράστιδα είχε μόλις αλλάξει σχολικό περιβάλλον και ήταν η πρώτη της ημέρα στο συγκεκριμένο Γυμνάσιο.

«Είδα τα κορίτσια να είναι σε ένα κύκλο. Η 16χρονη της φώναζε και της μιλούσε έντονα. Έβγαλε το μαχαίρι από την τσέπη της και τη μαχαίρωσε στην κοιλιά και στο χέρι, απ’ ότι είδα. Ήρθαν οι δάσκαλοι, τις πήραν στο γραφείο. Μετά ήρθε το 100 και το ΕΚΑΒ, πήραν το κορίτσι στο Παίδων και το άλλο κορίτσι στην Αστυνομία», ανέφερε μαθήτρια του σχολείου στο Mega.

«Είχε γίνει μία παρεξήγηση, ότι η 14χρονη είπε την 16χρονη πρεζού. Δεν την είχαμε δει καθόλου, ήταν η πρώτη της ημέρα. Ήταν κλεισμένη στην τουαλέτα, την έβγαλε η καθαρίστρια με τα χίλια ζόρια. Χτύπησε το κουδούνι, πήγε να πάει στο μάθημα, είδε την 14χρονη και την έβριζε. Δεν την άφηνε να μιλήσει και απλά έβγαλε την πεταλούδα από την τσέπη και τη μαχαίρωσε» πρόσθεσε, περιγράφοντας τη συμπλοκή.

Η 14χρονη μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού και έκανε ράμματα, ενώ η δράστις συνελήφθη.

Η ανήλικη δράστιδα, πάντως, είχε παραβατικό παρελθόν και παρόλο που είναι μόλις 16 ετών είχε συλληφθεί άλλες τρεις φορές και μάλιστα σε έναν χρόνο.

Σύμφωνα με το Star, και οι τρεις προηγούμενες συλλήψεις της 16χρονης είχαν γίνει μέσα στο 2025:

-Στις 26 Ιουλίου μαχαίρωσε πρώην συμμαθήτριά της στην περιοχή του Γκύζη. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έκανε 5 ράμματα. «Ήθελα την εκφοβίσω όχι να την τραυματίσω» είχε πει στην Ασφάλεια.

-Στις 6 Σεπτεμβρίου ενεπλάκη σε επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στον Άγιο Παντελεήμονα.

-Στις 19 Οκτωβρίου οι αστυνομικοί της ασφάλειας την εντόπισαν στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα να έχει πάνω της μαχαίρι 18 εκατοστών.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Star, από το προηγούμενο σχολείο την έδιωξαν πριν από μια εβδομάδα. Eίχε παραβατική συμπεριφορά. Έβαζε φωτιά σε κάδους του σχολείου, έβριζε τους καθηγητές, τους πετούσε αντικείμενα.

Μάλιστα, δυο μέρες πριν αλλάξει σχολικό περιβάλλον, οι καθηγητές βρήκαν κάτω από το θρανίο της ένα μαχαίρι.

Επίσης, στις συνεδριάσεις που γίνονταν για να αλλάξει σχολείο, είχε απειλήσει τους συμμαθητές της να μην ψηφίσουν υπέρ και τους εκβίαζε μέσω social media.

Η δράστις που πηγαίνει τρίτη Γυμνασίου έχει χάσει χρονιά, καθώς πέρυσι είχε μείνει από απουσίες από τον Οκτώβριο.

Ο πατέρας της είναι πρώην αστυνομικός και έχει ακόμα τρία αδέρφια, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς της είναι σε διάσταση.

Πλέον, οι μαθητές του 15ου Γυμνασίου με την κατάληψη του σχολείου, ζητούν τη συχνότερη παρουσία ψυχολόγου στη σχολική μονάδα. Όπως λένε, ψυχολόγος παρακολουθεί μαθητές μία φορά την εβδομάδα, ωστόσο τονίζουν πως δεν είναι αρκετό.