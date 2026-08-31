“Ασπίδα του Αχιλλέα”: Πέφτουν σήμερα οι υπογραφές – Πώς θα λειτουργεί το σύστημα που θα προσφέρει πολυεπίπεδο δίκτυο προστασίας

Υπογράφονται σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου οι συμφωνίες μεταξύ των υπουργείων Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ισραήλ για το νέο σύστημα «Ασπίδα του Αχιλλέα», με σκοπό την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας.

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, το νέο σύστημα θα αποτελεί ένα πολυεπίπεδο δίκτυο προστασίας απέναντι σε αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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Μιλώντας στο ΕΡΤnews για τη λειτουργία του συστήματος, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Γιάννης Κρασσάς εξήγησε ότι βασικός στόχος είναι η προστασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων από εναέριες απειλές, κυρίως σε κρίσιμες περιοχές όπως ο Έβρος και τα νησιά.

Όπως ανέφερε, η «καρδιά» του συστήματος θα είναι ένα προηγμένο ραντάρ, το οποίο θα μπορεί να εντοπίζει και να εγκλωβίζει μεγάλο αριθμό στόχων ταυτόχρονα, να αξιολογεί τον βαθμό επικινδυνότητάς τους και να καθορίζει την αντίδραση των διαθέσιμων αντιαεροπορικών μέσων.

Στο δίκτυο θα εντάσσονται υφιστάμενα και νέα οπλικά συστήματα, όπως οι πύραυλοι Patriot, αλλά και ισραηλινά συστήματα διαφορετικών εμβελειών, όπως η «Σφενδόνη του Δαυίδ», ο Barak και άλλα μέσα αναχαίτισης.

Το σύστημα θα συνδέεται με όλες τις διαθέσιμες πηγές πληροφοριών, από επίγεια ραντάρ μέχρι δεδομένα από μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων, δημιουργώντας μια συνολική εικόνα του πεδίου επιχειρήσεων.

H τεχνητή νοημοσύνη

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, η οποία, όπως εξήγησε ο κ. Κρασσάς, θα μειώνει σημαντικά τον χρόνο αντίδρασης.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να αναλύει γρήγορα τις πληροφορίες, να κατηγοριοποιεί τους στόχους, να εντοπίζει πιθανές προσπάθειες παραπλάνησης και να υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

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«Υποκαθιστά τον ανθρώπινο εγκέφαλο σε λειτουργίες που ένας άνθρωπος θα χρειαζόταν πολύ περισσότερο χρόνο για να εκτελέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αντιστράτηγος σημείωσε, ωστόσο, ότι κανένα σύστημα δεν είναι απόλυτα απρόσβλητο. Αναφέρθηκε στα παραδείγματα των πολέμων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, όπου έχει καταγραφεί η χρήση μεγάλου αριθμού φθηνότερων εναέριων μέσων ή «δολωμάτων» με στόχο τον κορεσμό των συστημάτων αεράμυνας.

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Όπως υπογράμμισε, η τεχνολογία αποτελεί κρίσιμο εργαλείο, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα. Η εκπαίδευση, το ηθικό και η επιχειρησιακή ετοιμότητα των στρατευμάτων παραμένουν βασικά στοιχεία της αμυντικής ικανότητας μιας χώρας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σύνδεση των νέων δυνατοτήτων με τα ναυτικά μέσα, ώστε το σύστημα να μπορεί να υποστηρίζει επιχειρήσεις απέναντι και σε απειλές από τη θάλασσα.

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«Οι πόλεμοι δεν διεξάγονται μόνο με τεχνολογία. Χρειάζονται στρατεύματα εκπαιδευμένα, με υψηλό ηθικό και τα κατάλληλα εργαλεία», τόνισε.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, ενταγμένη στην «Ατζέντα 2030», η «Ασπίδα του Αχιλλέα» φέρνει στην ελληνική πραγματικότητα κάτι που εκτός από επιβεβλημένο, είναι και δοκιμασμένο στο πεδίο.

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Η ανάπτυξη των συστημάτων στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 28 μήνες. Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι η διαλειτουργικότητά του με τα σύγχρονα οπλικά συστήματα που έχει αποκτήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων οι φρεγάτες Belharra, τα μαχητικά Rafale και F-16 Viper, καθώς και το πυραυλικό πυροβολικό με το ισραηλινής προέλευσης σύστημα PULS. Στο ίδιο δίκτυο θα εντάσσονται και οι Patriot.

Τέσσερα ισραηλινά συστήματα

Συνολικά, τέσσερα ισραηλινά συστήματα αποτελούν βασικά στοιχεία της νέας αρχιτεκτονικής αεράμυνας.

Το David’s Sling («Σφεντόνα του Δαβίδ») αποτελεί, μαζί με τους Patriot, το σύστημα μεγάλης εμβέλειας της ελληνικής αεράμυνας. Η επιχειρησιακή του εμβέλεια φτάνει έως και τα 150 χιλιόμετρα, ενώ, ανάλογα με τις δυνατότητες των πυραύλων που θα χρησιμοποιηθούν, μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Στην επόμενη βαθμίδα βρίσκεται το Barak MX, το οποίο έχει ήδη επιλεγεί και από την Κύπρο. Η εμβέλειά του κυμαίνεται από 35 έως 150 χιλιόμετρα, ανάλογα με τον τύπο του πυραύλου που θα επιλεγεί από το σύστημα.

Το Spyder μαζί με τους υφισταμένους πυραύλους Hawk είναι τα συστήματα της εγγύς προστασίας, άμυνας σημείου, δηλαδή έως 50 χιλιόμετρα.

Όλα αυτά καθοδηγούνται από το ραντάρ ELM-2084, ένα ραντάρ AESA, δηλαδή ηλεκτρονικής σάρωσης, που θα συνδεθεί και αυτό με όλα τα σύγχρονα συστήματα.

Βεβαίως η «Ασπίδα του Αχιλλέα» περιλαμβάνει και ηλεκτρονικό πόλεμο.

Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και ο ελληνικός «Κένταυρος», ο οποίος έχει δοκιμαστεί ήδη και έχει διασυνδεθεί με όλα αυτά τα συστήματα.

Οι συμφωνίες θα υπογραφούν μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ (SIBAT), όπως επίσης αντίστοιχων αμυντικών φορέων και αμυντικών εταιρειών του Ισραήλ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι η «Ασπίδα του Αχιλλέα», εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, (ΚΥΣΕΑ), την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026.