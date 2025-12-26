Κυψέλη: Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη στο σημείο που βρέθηκε το ύποπτο αντικείμενο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής 26/12 μετά την ενημέρωση για ύποπτο αντικείμενο στην Κυψέλη.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές και τα ΤΕΕΜ που βρέθηκαν άμεσα στο σημείο προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER περιοίκος εντόπισε ένα αντικείμενο τυλιγμένο με καφέ ταινία στην οδό Αμοργού, από το οποίο εξείχε ένα καλώδιο. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Παράλληλα, έκλεισε και η οδός Πατησίων και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Ανάφης έως το ύψος της οδού Πάρου.