Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη στο σημείο που βρέθηκε το ύποπτο αντικείμενο

Στο σημείο παραμένουν οι Αρχές

Κυψέλη: Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη στο σημείο που βρέθηκε το ύποπτο αντικείμενο
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:41

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής 26/12 μετά την ενημέρωση για ύποπτο αντικείμενο στην Κυψέλη.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές και τα ΤΕΕΜ που βρέθηκαν άμεσα στο σημείο προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER περιοίκος εντόπισε ένα αντικείμενο τυλιγμένο με καφέ ταινία στην οδό Αμοργού, από το οποίο εξείχε ένα καλώδιο.

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Παράλληλα, έκλεισε και η οδός Πατησίων και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Ανάφης έως το ύψος της οδού Πάρου.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ