Κυψέλη: Αυτός είναι ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ – Παραδόθηκε στις Αρχές μετά από τρεις ημέρες

Σοβαρές εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση απόπειρας βιασμού της Κυψέλης μετά την παράδοση του 64χρονου που φέρεται να ασέλγησε σε βάρος 25χρονης ΑμεΑ το περασμένο Σάββατο (24/2).

Η μητέρα της κοπέλας κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία αφού εντόπισε τον 64χρονο μέσω του κλειστού κυκλώματος καμερών να προχωράει στην απεχθή πράξη, ενώ μόλις επέστρεψε σπίτι είδε την κόρη της να κλαίει.

Η ίδια τον χτύπησε με ένα τηγάνι στο κεφάλι και στη συνέχεια τον κυνήγησε με μαχαίρι, ωστόσο ο 64χρονος κατάφερε να ξεφύγει. Την ίδια

Να θυμίσουμε πως το μεσημέρι της Τρίτης, ο άνδρας, πατέρας τριών παιδιών, παραδόθηκε με τον δικηγόρο του στις αρχές. Σύμφωνα με την μητέρα της 25χρονης που τον κατήγγειλε, ο άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία ήταν γνωστός τους επί χρονιά και συχνά βοηθούσε την οικογένεια, όπως και άλλους ανθρώπους εκεί στην γειτονιά.

Η σοκαριστική καταγγελία της κόρης του

Υπενθυμίζεται ότι ο 64χρονος Αλβανός είναι πατέρας τριών παιδιών, όπως είχε αποκαλύψει το DEBATER, με την κόρη του να κάνει μία σοκαριστική αποκάλυψε.

Σύμφωνα με το Star, όπου μίλησε η κόρη του φερόμενου βιαστή, ο 64χρονος κακοποίησε και εκείνη όταν ήταν μόλις 7 ετών, «έχω ζήσει το ίδιο περιστατικό που έχει ζήσει το κορίτσι. Ήμουν μικρή και φοβόμουν να φέρω αντίρρηση μη με έδερνε, μη με σκότωνε. Επτά χρονών ήμουν… Το κράτησα μέσα μου για πολλά χρόνια. Θεωρούσα ότι δεν έγινε κάτι σημαντικό», αποκάλυψε η κόρη του 64χρονου.

Ο πατέρας της μάλιστα φέρεται να προσπάθησε να τη βγάλει τρελή. «Μου λέει “δεν έχω κάνει τίποτα, είσαι τρελή, το έχεις σκαρφιστεί από το μυαλό σου, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο και δεν θα σου πω ποτέ μου συγγνώμη”. Είμαι μάνα και υποστηρίζω τη μάνα», πρόσθεσε.

Η μητέρα της 25χρονη μιλώντας στο DEBATER περιέγραψε τις φρικιαστικές στιγμές που έζησε η κόρη της.

Η ίδια μιλώντας στο DEBATER εξαγριωμένη καταγγέλει ότι:

«Έχει κλειδώσει ο εγκέφαλος μου βλέποντας αυτό το υλικό από την κάμερα του σπιτιού μου. Μόνο να τον σκοτώσω θέλω. Η αστυνομία δεν τον έχει πιάσει ακόμη. Του έδωσε πολύ χρόνο να φύγει. Η «φωνή» της είναι το βίντεο. Το κορίτσι μου είναι μη λεκτική αυτιστική. Εγώ μαθαίνω ότι έχει φύγει εκτός από τη χώρα. Το κορίτσι μου δεν έχει λόγο, αλλά η φωνή της είναι το βίντεο.

Αυτός γενικά έκανε θελήματα στην περιοχή, πήγα να πάρω κάτι από το φαρμακείο και εκμεταλλεύτηκε τον χρόνο που ήταν μόνη της η μικρή μου. Όταν άνοιξα και είδα την εικόνα πάγωσα. Πήγε να με αγκαλιάσει και εγώ μετά πήγα να τον σκοτώσω.

Με έριξε κάτω και με χτύπησε. Είχα το γόνατό μου μέχρι να σηκωθώ. Όταν βγήκα έξω και είχε έρθει η αστυνομία, νόμιζαν ότι εγώ ήμουν ο δράστης και μου έβαλαν χειροπέδες. Μέχρι να καταλάβουν τι έχει γίνει αυτός έφυγε» κατέληξε η μητέρα της 25χρονης.

Ο φερόμενος δράστης έχει δύο γιους και μία κόρη. Μάλιστα, δεν έχει επαφές ούτε με τα παιδιά ούτε με την σύζυγό του.