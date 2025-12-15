Κυψέλη: «Την είπαν πρεζάκι και βρωμιάρα», είπε η αδερφή της 16χρονης που μαχαίρωσε την 14χρονη – Ήταν η πρώτη μέρα στο νέο της σχολείο

Σοκ προκαλεί το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολείο της Κυψέλης, όταν 16χρονη μαχαίρωσε 14χρονη μαθήτρια, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15.12) στο 15ο Γυμνάσιο Κυψέλης, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέσπασε έντονη διαμάχη μεταξύ ανήλικων κοριτσιών. Κατά τη διάρκεια του καβγά, η 16χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη 14χρονη, τραυματίζοντάς την.

Η τραυματισμένη μαθήτρια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται. Στο σχολείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη της 16χρονης δράστιδας.

Η ανήλικη κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, όπου και αναμένεται να καταθέσει. Η 14χρονη που δέχθηκε επίθεση από μια 16χρονη

«Την είχαν διώξει από το προηγούμενο σχολείο»

Η αδελφή της 16χρονης μίλησε σε δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας ότι η ανήλικη δεχόταν συστηματική λεκτική παρενόχληση. Όπως ανέφερε, η 14χρονη φέρεται να την αποκάλεσε «πρεζάκι» και «βρωμιάρα», ενώ τόνισε ότι η αδελφή της «δεν αντιδρά χωρίς πρόκληση».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο παρελθόν της 16χρονης, σημειώνοντας ότι είχε αλλάξει σχολικό περιβάλλον έπειτα από επεισόδιο στο προηγούμενο γυμνάσιο, όπου, όπως ισχυρίστηκε, είχε λογομαχήσει με καθηγήτρια και της πέταξε καφέ σε στιγμή έντασης.

«Δεν έχει κάνει κάτι άλλο σοβαρό. Μόνο όταν την προκαλούν αντιδρά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια δήλωσε άγνοια για το πού βρήκε το μαχαίρι η αδελφή της, ενώ τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει βίαιη συμπεριφορά ούτε απέναντι στην ίδια ούτε στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού ανέφερε πως η 16χρονη βρισκόταν στην πρώτη της ημέρα στο συγκεκριμένο σχολείο, μετά από αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο προηγούμενο σχολείο φέρεται να είχε εμπλακεί και σε άλλα σοβαρά περιστατικά βίας.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του επεισοδίου, ενώ αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την υπόθεση.

«Ξαφνικά και χωρίς λόγο τη χτύπησε σε κοιλιά και χέρι»

Αυτόπτης μάρτυρας ήταν ένας μαθητής στο περιστατικό στο 15ο γυμνάσιο της Κυψέλης, ο οποίος μίλησε στο DEBATER για όσα σημειώθηκαν στο σχολείο. Σύμφωνα με τον ανήλικο, δεν υπήρχε κάποια αφορμή για την οποία επιτέθηκε η 16χρονη στην 14χρονη με μαχαίρι “πεταλούδα”.

«Την χτύπησε σε χέρι και κοιλιά. Είχε αλλάξει διάφορα σχολεία. Σήμερα ήταν η πρώτη της ημέρα στο σχολείο. Χωρίς λόγο και αιτία επιτέθηκε. Είναι μεγαλύτερη, έχει χάσει χρονιές και είναι σε άλλο τμήμα. Έγινε στο διαδρομο του σχολείου έξω από τις τουαλέτες. Την ώρα που χτύπησε το κουδούνι. Δεν γνωριζόντουσαν μεταξύ τους», είπε χαρακτηριστικά ο μαθητής.

Κυψέλη: Οδηγία για υποστήριξη των παιδιών από το Υπουργείο Παιδείας

Θέση για το περιστατικό σε σχολείο στην Κυψέλη τη Δευτέρα 15/12 πήραν πηγές του Υπουργείου Παιδείας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας δόθηκε ρητή οδηγία, τόσο προς τη Διεύθυνση στου σχολείου όσο και προς την οικεία Δ/νση Β΄θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου, ο/η ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός του σχολείου, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, προκειμένου να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται.