Κύκλωμα με απάτες ΕΦΚΑ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους επτά κατηγορούμενοι – Αύριο απολογούνται άλλα 15 άτομα

Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ελεύθεροι επτά κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα το οποίο φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, αποσπώντας ποσά που φτάνουν σε εκατομμύρια ευρώ.

Στους επτά επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρεωτικής παρουσίας στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές το μήνα, καθώς και χρηματική εγγύηση που κυμαίνεται από 10.000 έως 50.000 ευρώ. Η υψηλότερη εγγύηση επιβλήθηκε στον επιχειρηματία που είναι γνωστός ως τικ τόκερ.

Άρνηση των κατηγοριών

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ένας εκ των επιχειρηματιών φέρεται να δήλωσε πλήρη άγνοια για τις ενέργειες του κυκλώματος, αφήνοντας αιχμές κατά των λογιστών συγκατηγορουμένων του.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, οι λογιστές τον προσέγγισαν για να αναλάβουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά της επιχείρησής του, ενώ εκείνος περιορίστηκε στη διαχείριση της μισθοδοσίας. «Δεν είχα ιδέα για την έκταση των ενεργειών τους», φέρεται να δήλωσε στον ανακριτή.

Απολογούνται αύριο άλλοι 15

Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους τρεις λογιστές που φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση.