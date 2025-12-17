Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή Υμηττού λόγω εργασιών συντήρησης

Από σήμερα το βράδυ έως το πρωί της Πέμπτης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή Υμηττού λόγω εργασιών συντήρησης
EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στην Περιφερειακή Υμηττού από το βράδυ της Τετάρτης, 17 Δεκεμβρίου έως νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 18 Δεκεμβρίου λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης που γίνονται στον δρόμο.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ από τις 21:00 σήμερα το βράδυ έως και τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης. Αναλυτικά αποφασίστηκε το κλείσιμο της εξόδου προς Ραφήνα της Περιφερειακής Υμηττού, από το ύψος του κόμβου Υ8 της Παλλήνης στην κατεύθυνση προς Ραφήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού οι οδηγοί θα μπορούν να μετακινούνται με 2 διαφορετικούς τρόπους:

Αναλυτικά:

  • Οι ερχόμενοι οδηγοί από τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού, με προορισμό τη Ραφήνα, θα ακολουθήσουν τη σχετική σηματοδοτημένη κυκλοφοριακή παράκαμψη στο σημείο η οποία θα τους καθοδηγεί ώστε να κινηθούν για τον προορισμό τους μέσω της Λεωφόρου Μαραθώνος.
  • Οι ερχόμενοι οδηγοί από το ρεύμα προς Αεροδρόμιο, με προορισμό τη Ραφήνα, μπορούν να εξέλθουν στην προηγούμενη έξοδο της Λεωφόρου Μαραθώνος (Κόμβος 15).

Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία εκτελούνται οι εργασίες.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πώς επηρεάζει την αγορά η αναστολή λειτουργίας της Jetoil
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς επηρεάζει την αγορά η αναστολή λειτουργίας της Jetoil

Σε περίπου 130 υπολογίζονται τα πρατήρια καυσίμων, που επηρεάζονται πανελλαδικά από την -προσωρινή, σύμφωνα με την εταιρεία- αναστολή λειτουργίας της «Jetoil», εκ των οποίων τα περισσότερα (γύρω στα 110) βρίσκονται στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Τις παραπάνω εκτιμήσεις διατυπώνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) Θέμης Κιουρτζής, σύμφωνα με […]