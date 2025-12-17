Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή Υμηττού λόγω εργασιών συντήρησης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στην Περιφερειακή Υμηττού από το βράδυ της Τετάρτης, 17 Δεκεμβρίου έως νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 18 Δεκεμβρίου λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης που γίνονται στον δρόμο.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ από τις 21:00 σήμερα το βράδυ έως και τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης. Αναλυτικά αποφασίστηκε το κλείσιμο της εξόδου προς Ραφήνα της Περιφερειακής Υμηττού, από το ύψος του κόμβου Υ8 της Παλλήνης στην κατεύθυνση προς Ραφήνα.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού οι οδηγοί θα μπορούν να μετακινούνται με 2 διαφορετικούς τρόπους:

Αναλυτικά:

Οι ερχόμενοι οδηγοί από τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού, με προορισμό τη Ραφήνα, θα ακολουθήσουν τη σχετική σηματοδοτημένη κυκλοφοριακή παράκαμψη στο σημείο η οποία θα τους καθοδηγεί ώστε να κινηθούν για τον προορισμό τους μέσω της Λεωφόρου Μαραθώνος.

στο σημείο η οποία θα τους καθοδηγεί ώστε να κινηθούν για τον προορισμό τους μέσω της Λεωφόρου Μαραθώνος. Οι ερχόμενοι οδηγοί από το ρεύμα προς Αεροδρόμιο, με προορισμό τη Ραφήνα, μπορούν να εξέλθουν στην προηγούμενη έξοδο της Λεωφόρου Μαραθώνος (Κόμβος 15).

Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία εκτελούνται οι εργασίες.