Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές της Αττικής λόγω των εντόνων καιρικών φαινομένων
Τι να προσέξουν οι οδηγοί;
Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της πρωτεύουσας προχώρησε η Αστυνομία λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που σημειώνονται στην Αττική.
Ειδικότερα, διενεργούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:
- Στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Κύπρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή του Μοσχάτου
- Στην οδό Γ. Λαμπράκη από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου στην περιοχή του Πειραιά
- Στη συμβολή των λεωφόρων Γ. Λαμπράκη και Δημοκρατίας στην περιοχή του Κερατσινίου
- Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στην περιοχή των Σπάτων
- Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος στην περιοχή του Πειραιά
- Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.
- Στη συμβολή των οδών Κανάρη και Ακτή Ηετιώνεια στον Πειραιά
- Στην έξοδο της λεωφόρου Ποσειδώνος για λεωφόρο Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα
