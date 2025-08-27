Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω πυρκαγιάς στην Σαλαμίνα

Λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης (27/8) στην περιοχή Βρωμοπούσι της Σαλαμίνας, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων για λόγους ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Καραϊσκάκη, από τη Λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσελή, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι Αρχές καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά καίει ξηρά χόρτα και οικοπεδικούς χώρους κοντά σε σπίτια. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 15 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές.