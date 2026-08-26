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Τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών – Λαμίας: Νεκρός 58χρονος δικυκλιστής

Ο άνδρας έπεσε πάνω σε προειδοποιητικές πινακίδες

Τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών – Λαμίας: Νεκρός 58χρονος δικυκλιστής
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 7 το πρωί της Τετάρτης, 26 Αυγούστου στην Αθηνών – Λαμίας με έναν 58χρονο δικυκλιστή να χάνει τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, ο 58χρονος έπεσε πάνω σε προειδοποιητικές πινακίδες και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ όπου και κατέληξε.

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Λόγω του τροχαίου σημειώνεται αυξημένη κίνηση στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς Αθήνα.

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