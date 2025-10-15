Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Κρήτη: Συναγερμός για λέμβο με μετανάστες – Έρευνες από το Λιμενικό Σώμα

Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ

DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα το βράδυ της Τετάρτης 15/10 όταν υπήρξε ειδοποίηση για την ύπαρξη λέμβου με μετανάστες νότια της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται έρευνες υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ από 1 παραπλέον πλοίο για τον εντοπισμό της λέμβου στη θαλάσσια περιοχή 38,5 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης.

