Κρήτη: Συναγερμός για λέμβο με μετανάστες – Έρευνες από το Λιμενικό Σώμα
Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ
Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα το βράδυ της Τετάρτης 15/10 όταν υπήρξε ειδοποίηση για την ύπαρξη λέμβου με μετανάστες νότια της Κρήτης.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται έρευνες υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ από 1 παραπλέον πλοίο για τον εντοπισμό της λέμβου στη θαλάσσια περιοχή 38,5 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ