Κρήτη: Ψαροντουφεκάς εντόπισε άγαλμα στο βυθό (Βίντεο)

Αντιμέτωπος με ένα απρόσμενο περιστατικό ήρθε το περασμένο Σάββατο (08.11) ένας ψαροντουφεκάς τη στιγμή που ψάρευε στα καταγάλανα νερά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το ekriti.gr, σε απόσταση περίπου 70 μέτρων από την ακρή και βάθος μόλις 3,8 μέτρων, ανάμεσα σε φύκια και βράχια, αντίκρισε ένα άγαλμα. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ανέφερε ότι έμεινε έκπληκτος με την εικόνα που είδε και περιέγραψε τη στιγμή που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με το άγαλμα.

Όπως σημείωσε αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ήρθε αντιμέτωπος με ένα τέτοιο θέαμα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο προϊστάμενος της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης, Θεοτόκης Θεοδούλου, ο οποίος μιλώντας τόνισε ότι «τα συγκεκριμένα αγάλματα δεν είναι αρχαία, αλλά τσιμεντένιες κατασκευές που τοποθετούνται σκόπιμα στον βυθό από καταδυτικά κέντρα, για να προσδώσουν ενδιαφέρον και ζωή στο υποθαλάσσιο τοπίο».

«Πρόκειται για σύγχρονες δημιουργίες, τοποθετημένες σε μικρά βάθη, κυρίως για αισθητικούς και εκπαιδευτικούς λόγους», διευκρίνισε.