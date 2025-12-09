Κρήτη: Αποχώρησαν οι αγρότες από το αεροδρόμιο Ηρακλείου – Δικογραφία-“φωτιά” για όσους συμμετείχαν στα χθεσινά επεισόδια

Καθοριστική για την πορεία των κινητοποιήσεων των αγροτών είναι η σημερινή ημέρα, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεδριάζουν εκ νέου, την ώρα που η Κρήτη είναι στο επίκεντρο της πίεσης που ασκεί ο αγροτικός κόσμος στην κυβέρνηση.

Το αεροδρόμιο Ηρακλείου “Ν. Καζαντζάκης” άνοιξε ξανά λίγο πριν από τις 10 το πρωί της Τρίτης, καθώς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποχώρησαν σε ένδειξη καλής θέλησης και οι πτήσεις διεξάγονται πλέον κανονικά. Το αεροδρόμιο ήταν προγραμματισμένο να παραμείνουν έως και τις 11:00 σήμερα το πρωί, ωστόσο αυτό έγινε νωρίτερα.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι αποφάσισαν, σύμφωνα με το creta24.gr, να μεταφέρουν το μπλόκο στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο ύψος του αεροδρομίου.

Αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι παρέμειναν εντός και εκτός του αεροδρομίου Ηρακλείου κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας. Λόγω του αποκλεισμού, ακυρώθηκαν τη νύχτα 5 πτήσεις όπως και δυο πρωινές πτήσεις από Θεσσαλονίκη, ενώ άλλη μία από τα Τίρανα είναι σε καθυστέρηση.

Εν τω μεταξύ, μετά και τα χθεσινά σοβαρά επεισόδια στο Ηράκλειο, αναμένεται να μεταβούν σήμερα εκεί δύο διμοιρίες των ΜΑΤ από την Αθήνα.

Αντιθέτως, το αεροδρόμιο των Χανίων λειτουργεί από χθες κανονικά, ενώ κρίσιμη για την πορεία των αγροτικών κινητοποιήσεων στα Χανιά είναι η σημερινή ημέρα, καθώς οι εξελίξεις θα καθορίσουν αν οι αποκλεισμοί θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν ή αν οι κινητοποιήσεις θα λήξουν. Σημειώνεται ότι ομάδα αγροτών διανυκτέρευσε εντός του αεροδρομίου.

Από το αεροδρόμιο “Ι. Δασκαλογιάννης” των Χανίων το βράδυ της Δευτέρας ο πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων, Γιάννης Βερυκάκης, ζήτησε από τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων τη σύγκληση έκτακτης σύσκεψης σήμερα, παρουσία των κυβερνητικών βουλευτών του νομού.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου προειδοποίησε πως, εάν δεν πραγματοποιηθεί η σύσκεψη, οι αγρότες θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, μεταξύ των οποίων τον αποκλεισμό του αεροδρομίου Χανίων και του λιμανιού της Σούδας. Παράλληλα, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν στα επεισόδια, χωρίς όμως να αποδοκιμάσει τα επεισόδια.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 Δυτικής Κρήτης, που κάνει και ανεξάρτητη δημοσιογραφία μέσω του πόρταλ Χανιά Live TV, Παντελής Γιαΐτσης, ανέφερε πως δεν έχει δει τέτοιες εικόνες από το 2003 και από τα επεισόδια στη βάση της Σούδας. Όπως είπε, όλα ξεκίνησαν όταν ουσιαστικά οι αγρότες πέρασαν από το πλάι το μπλόκο της ΕΛΑΣ και εκεί έπεσε το πρώτο χημικό.

“Το πράγμα ξέφυγε πολύ επικίνδυνα. Χάθηκε εντελώς το πράγμα, πώς έφευγαν οι πέτρες”, είπε μεταξύ άλλων, τονίζοντας πως δεν έπεσαν πλαστικές σφαίρες.

Όπως είχε πει και χθες ο ίδιος, οι δυνάμεις της Αστυνομίας είχαν παραταχθεί περίπου ένα χιλιόμετρο πριν το αεροδρόμιο των Χανίων, με μια κλούβα των ΜΑΤ να μπαίνει κάθετα και να κόβει την πρόσβαση.

Οι αγρότες ήταν πάρα πολλοί, πάρα πολλοί, από όλο το νομό Χανίων, λέγοντας πως “το πράγμα ξέφυγε γιατί επιστρέφοντας ο πρόεδρος, ο κ. Βερυκάκης, πλησίασε τους συναδέλφους του για να τους πει ‘αν θέλετε να παραμείνουμε εδώ’. Υπήρξε η μεγάλη πλειοψηφία των κτηνοτρόφων να λέει ότι ‘εμείς ήρθαμε για να αποκλείσουμε το αεροδρόμιο και θα το αποκλείσουμε το αεροδρόμιο, για κάποια ώρα. Δεν συμφωνούμε με αυτό που μας προτείνετε’. Κατευθύνθηκαν εν συνεχεία οι κτηνοτρόφοι να περάσουν το μπλόκο των αστυνομικών και την κλούβα που ήταν κάθετα στο δρόμο και κάπου εκεί, με το να περάσουν οι πρώτοι, ξεκίνησαν όλα. Άρχισαν να πέσουν πρώτα τα χημικά και οι αγρότες αντέδρασαν πετώντας πέτρες. Πέτρες οι οποίες πραγματικά κάλυψαν τον ουρανό”.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαΐτση, οι τραυματίες αστυνομικοί είναι 9. Μεταξύ αυτών ήταν και ο διοικητής του ΤΑΕ Χανίων, ο οποίος δέχθηκε πέτρα στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να διακομιστεί στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική βοήθεια και, όπως έχει γίνει γνωστό, έλαβε εξιτήριο.

“Δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε τέτοιες εικόνες. Οι αγρότες ξενύχτησαν στο αεροδρόμιο Χανίων, μπήκαν στην αίθουσα αναχωρήσεων, έβρεχε καταρρακτωδώς στα Χανιά. Γύρω στις 10:30-11:00 θα συνεδριάσουν, να δούμε αν θα γίνει η συνάντηση με τον κ. Καλογερή (σ.σ. αντιπεριφερειάρχη Χανίων). Τα αιτήματα είναι να ζητηθεί η τεχνική λύση καταβολής των επιδοτήσεων στους νόμιμους αγρότες, όπως πέρυσι και μετά να καθίσουν στο τραπέζι το 2026. Παράλληλα, θέλουν στο ίδιο τραπέζι να καθίσουν οι βουλευτές του νησιού” πρόσθεσε.

Βαρύτατες κατηγορίες για τα χθεσινά επεισόδια

Εν τω μεταξύ, οι κατηγορίες που θα αντιμετωπίσουν οι εμπλεκόμενοι στα επεισόδια των Χανίων, είναι βαρύτατες.

Τα περίπου 20 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, έχουν συλληφθεί στο παρελθόν και έχουν κατηγορηθεί για ζωοκλοπές, ναρκωτικά και οπλοφορία, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Πρόκειται για άτομα σχετικά νεαρής ηλικίας, με μικρό αριθμό ζώων και γεωργικών εκτάσεων στην κατοχή τους.

Από τις κάμερες της αστυνομίας ωστόσο, έχουν ταυτοποιηθεί για συμμετοχή στα επεισόδια στα Χανιά περί τα 200 άτομα, τα οποία είναι αντιμέτωπα με κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία – οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης, παρακώλυση συγκοινωνιών και άλλες.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο εισαγγελέας στον οποίο θα διαβιβαστεί η δικογραφία από την αστυνομία πρόκειται να ερευνήσει και το κατά πόσον πρόκειται να προστεθεί στο κατηγορητήριο και η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν στοιχεία πως όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια έδρασαν βάσει σχεδίου.

Επιπλέον, σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα τα δύο άτομα που συνελήφθησαν στα χθεσινά επεισόδια, στο Ηράκλειο, με το ένα να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν χθες Δευτέρα στο Ηράκλειο και τα Χανιά ήταν πρωτοφανείς, με αγρότες και κτηνοτρόφους της Κρήτης να προσπαθούν να αποκλείσουν τα δύο αεροδρόμια, και τις αστυνομικές δυνάμεις να τους εμποδίζουν.

Οι αγρότες στο Ηράκλειο εκτόξευσαν πέτρες εναντίον των ΜΑΤ, που απάντησαν με χημικά, ενώ στα Χανιά ομάδα αγροτών έσπασε με μαγκούρες και κατσούνες ένα περιπολικό, και στη συνέχεια το αναποδογύρισαν.