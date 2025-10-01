Κρήτη: Νεκρός εντοπίστηκε 82χρονος σε χωράφι – Τον αναζητούσε η οικογένεια του
Τις συνθήκες του θανάτου διερευνούν οι αστυνομικές αρχές
Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση της εξαφάνισης ενός 82χρονου στην Χερσόνησο της Κρήτης καθώς εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι.
Το μακάβριο εύρημα σύμφωνα με το neakriti.gr εντοπίστηκε από διερχόμενους κυνηγούς στην περιοχή Καλό Χωριό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για τον ηλικιωμένο Κώστα Αμανάκη που εκείνη την ημέρα είχε φύγει από το σπίτι του για να πάει στο καφενείο της γειτονιάς του, χωρίς όμως να επιστρέψει ποτέ.
Τις συνθήκες του θανάτου διερευνούν οι αστυνομικές αρχές, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα αίτια.
