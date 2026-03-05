Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Γαύδος: Διασώθηκαν 59 αλλοδαποί σε λέμβο

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης

Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, εντοπίστηκε και διασώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (05/03) λέμβος με 59 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Στην επιχείρηση συμμετείχε πλοίο της δύναμης Frontex, με τη συνδρομή δεξαμενόπλοιου σημαίας Λιβύης και εναέριου μέσου της Frontex.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ήπιες, με άνεμο Β3 BF.

