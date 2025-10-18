Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Κρήτη: Μητέρα και κόρη εγκλωβίστηκαν στην Κίσσαμο – Επέμβαση της Πυροσβεστικής (βίντεο)

Οι δύο Ιταλίδες τουρίστριες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων

Κρήτη: Μητέρα και κόρη εγκλωβίστηκαν στην Κίσσαμο – Επέμβαση της Πυροσβεστικής (βίντεο)
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου 2025 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, όταν δύο Ιταλίδες τουρίστριες, μητέρα και κόρη, βρέθηκαν εγκλωβισμένες σε δύσβατο σημείο στον Κίσσαμο.

Για τον απεγκλωβισμό τους κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 2 οχήματα, καθώς και ομάδα της 3ης ΕΜΑΚ. Βίντεο που μετέδωσε το MEGA καταγράφει την προσπάθεια διάσωσής τους.

Οι γυναίκες επιχειρούσαν να διασχίσουν το μονοπάτι που ενώνει τον Μπάλο με τα Φαλάσαρνα, όταν παγιδεύτηκαν. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων και είναι καλά στην υγεία τους.

