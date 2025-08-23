Κρήτη: Φωτιά σε αποδυτήρια γηπέδου – Στο νοσοκομείο διασωληνωμένα δύο άτομα (Βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (22.08) στα αποδυτήρια ανενεργού γηπέδου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η πυρκαγιά ξέσπασε τη στιγμή που δύο άτομα βρίσκονταν στο εσωτερικό των αποδυτηρίων, εγκλωβίζοντάς τα. Στο σημείο σήμανε συναγερμός, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κινητοποιεί τρία οχήματα και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Ένας άνδρας και μία γυναίκα που απεγκλωβίστηκαν από τα αποδυτήρια νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων και της εισπνοής καπνού.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη σε ηλεκτρολογικό πίνακα, ωστόσο τα ακριβή αίτια διερευνώνται.

«Είδα μία γυναίκα μέσα, αλλά δεν μπόρεσα να τη βοηθήσω»

«Είμαι περαστικός, θαμώνας και γείτονας. Μου έδωσαν έναν πυροσβεστήρα και προσπάθησα να σβήσω τη φωτιά, όσο μπορούσα. Είδα μία γυναίκα μέσα, αλλά δεν μπόρεσα να τη βοηθήσω. Στο μεταξύ έφτασαν οι πυροσβέστες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι την απεγκλώβισαν και την παρέλαβαν με φορείο, χωρίς τις αισθήσεις της», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο ΚΡΗΤΗ TV.