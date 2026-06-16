ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι τελικοί προσωρινοί πίνακες για μόνιμους εκπαιδευτικούς

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της προκήρυξης 1/2024 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) (ΦΕΚ 38/28.08.2024 τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 42/18.09.2024 τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 70 συνολικά θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΔΥΠΑ, αναρτήθηκαν στους διαδικτυακούς τόπους της (www.dypa.gov.gr) και του ΑΣΕΠ οι τελικοί προσωρινοί πίνακες κατάταξης διοριστέων/προσληπτέων και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 5078/2023, για τους κλάδους/ειδικότητες:

ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών,

ΠΕ89 Εφαρμοσμένων Τεχνών/ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα αποκλειομένων εμφανίζονται με τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ τους.

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Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 και ώρα 8:00 έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την ένσταση απαιτείται παράβολο 20 ευρώ, άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το παράβολο, το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου: Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr).

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»), ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Σημειώνεται ότι κανένα νέο δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.