Κρήτη: Η αστυνομία διαψεύδει ότι ο τουρίστας θέλησε να πληρώσει για να ασελγήσει σε ανήλικη – Έκανε ερωτική πρόταση σε ενήλικη εργαζόμενη

Εξελίξεις σημειώνονται στο περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε στην Αγία Πελαγία στην Κρήτη, με αναφορές για απόπειρα προσέγγισης ανήλικης από αλλοδαπό τουρίστα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν τις αναφορές περί απόπειρας ασέλγειας της ανήλικης από τουρίστα έναντι αμοιβής, έξω από κατάστημα στην Αγία Πελαγία στην Κρήτη.

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Ειδικότερα, όπως διευκρινίζει η Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα, όπου ο τουρίστας, ο οποίος σύμφωνα με τις αναφορές ήταν μεθυσμένος, απευθύνθηκε σε ενήλικη εργαζόμενη και της ζήτησε να συνευρεθεί μαζί του.

Η εργαζόμενη αρνήθηκε και, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., φοβήθηκε λόγω της κατάστασης του άνδρα και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Ωστόσο, από την έως τώρα έρευνα και το προανακριτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί, δεν προκύπτει αναφορά περιστατικού που να αφορά στην ανήλικη, ούτε καταγγελία για τέλεση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος σε βάρος της.

Στην διευκρίνιση της αστυνομίας αναφέρεται πως η εργαζόμενη δεν ήθελε να κάνει μήνυση.

Η αρχική αναφορά

Το περιστατικό είχε πάρει διαστάσεις, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα και τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ο άνδρας φέρεται να είχε μεταβεί σε γραφείο εκδρομών στην Αγία Πελαγία, όπου βρισκόταν η εργαζόμενη.

Στα αρχικά δημοσιεύματα γινόταν λόγος και για την παρουσία ενός 10χρονου κοριτσιού στον χώρο, ενώ μεταφέρονταν ισχυρισμοί σύμφωνα με τους οποίους ο άνδρας φέρεται να είχε προσφέρει χρήματα στην εργαζόμενη για να κακοποιήσει σεξουαλικά το ανήλικο παιδί.