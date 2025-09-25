Θρίλερ στην Κρήτη: Αδέρφια βρέθηκαν αιμόφυρτα σε χωράφι στη Μεσαρά – Δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι

Ένα σοβαρό αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (25.09) στη Μεσαρά της Κρήτης με δύο αδέρφια ηλικίας 29 και 32 ετών να δέχονται επίθεση με μαχαίρι.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, πρόκειται για δύο άτομα ελληνικής υπηκοότητας που μαχαιρώθηκαν από μέλη άλλης οικογένειας και εντοπίστηκαν αιμόφυρτα σε χωράφι. Ο 32χρονος φέρει τραύματα στον θώρακα, ενώ, ο αδερφός του έχει πολλαπλά τραύματα στο χέρι κι έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών με τους γιατρούς να κρίνουν επιβεβλημένη την μεταφορά τους στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.