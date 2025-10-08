Κρήτη: 45χρονος κατηγορείται για επικίνδυνο «ερωτικό παιχνίδι ασφυξίας»

Μία 55χρονη περιγράφει ότι η ερωτική ζωή ενός ζευγαριού στο Ηράκλειο Κρήτης κινούνταν μεταξύ ζωής και θανάτου, με την γυναίκα να χάνει τις αισθήσεις της από την ασφυξία που της προκαλούσε με τα χέρια του ο 45χρονος σύντροφος της.

Πρόκειται για μία ακραία κατάσταση η οποία αποτελούσε κοινή επιθυμία στο πλαίσιο της σεξουαλικής τους ζωής. Μάλιστα, σύμφωνα με το Cretalive.gr, η 55χρονη φέρεται να είχε δείξει στον σύντροφο της να κάνει ΚΑΡΠΑ ώστε σε περίπτωση που συμβεί κάτι, να μπορεί να την βοηθήσει.

Μέχρι πρόσφατα επαναλαμβανόταν αυτή η κατάσταση, μέχρι που η 55χρονη ξεκίνησε να νιώθει φόβο για τη ζωή της και φέρεται να ζήτησε από τον σύντροφο της να μην συνεχίσουν το ερωτικό παιχνίδι με την ασφυξία. Όμως, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 45χρονος δεν συμφώνησε και συνέχισε να την πιέζει.

Μέσα στο πλαίσιο του αυτοφώρου οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 45χρονο και τον εντόπισαν την μεθεπόμενη της καταγγελίας να παρακολουθεί το σπίτι της 55χρονης και συνελήφθη. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, ενώ είναι αντιμέτωπος και με την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων καθώς φέρεται να κατέγραφε με το κινητό κάποιες ευαίσθητες πτυχές της κοινής ερωτικής τους ζωής.

Ο άνδρας πήρε προθεσμία να απολογηθεί μέχρι την Παρασκευή, ενώ φέρεται να προβάλλει ισχυρισμούς για το κίνητρο της καταγγελίας σε βάρος του. Σημειώνεται ότι ο 45χρονος υπέβαλε μήνυση στην 55χρονη για ψευδή κατάθεση, συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερη.