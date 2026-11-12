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ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Ιστιοφόρο με τουρκική σημαία προσάραξε στην παραλία Πουνταζέζα – Σώος ο 36χρονος επιβαίνων

Το σκάφος αποκολλήθηκε και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι

Λαύριο: Ιστιοφόρο με τουρκική σημαία προσάραξε στην παραλία Πουνταζέζα – Σώος ο 36χρονος επιβαίνων
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους, με σημαία Τουρκίας, σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου σε αμμώδη ακτή στην παραλία Πουνταζέζα, στο Λαύριο, με επιβάτη έναν 36χρονο Τούρκο υπήκοο, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.

Η Λιμενική Αρχή Λαυρίου ενημερώθηκε για το περιστατικό και στελέχη του Λιμενικού Σώματος έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν το ιστιοφόρο προσαραγμένο στην ακτή.

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Για την αποκόλληση του σκάφους κινητοποιήθηκε το ιδιωτικό σκάφος «ΣΗ ΣΟΣ 1», με τη συνδρομή του οποίου το ιστιοφόρο αποκολλήθηκε και μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Λαυρίου, όπου προσέδεσε με ασφάλεια.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου, που διενεργεί την προανάκριση, απαγόρευσε τον απόπλου του ιστιοφόρου μέχρι να προσκομιστεί βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

Από το περιστατικό δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

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