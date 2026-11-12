Κορυδαλλός: Καταγγελία γονέα για συναγερμό διαρροής προπανίου σε σχολείο – «Άφησαν τους μαθητές μέσα, χωρίς να ενημερώσουν τους γονείς»

Αναστάτωση και έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει το περιστατικό ενεργοποίησης του μηχανισμού ανίχνευσης αερίου σε ΕΠΑΛ του Κορυδαλλού, με τους γονείς των μαθητών να ζητούν απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το συμβάν.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός του συστήματος ανίχνευσης αερίου σε εργαστήριο του σχολείου. Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε η αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας του σχολείου για την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από πιστοποιημένους φορείς.

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Ωστόσο, σοβαρά ερωτήματα για τους χειρισμούς κατά τη διάρκεια του περιστατικού θέτει γονέας μαθητή, ο οποίος μίλησε στο DEBATER, περιγράφοντας όσα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε, συνέβησαν στο σχολικό συγκρότημα.

Όπως υποστηρίζει, υπήρξε διαρροή προπανίου σε χώρο εργαστηρίου, ενώ ο συναγερμός φέρεται να παρέμεινε ενεργοποιημένος για αρκετή ώρα.

«Υπήρξε διαρροή προπανίου σε ένα τμήμα του μηχανουργείου. Χτύπησε κανονικά ο συναγερμός, αλλά, όπως μας μεταφέρθηκε, δεν υπήρξε άμεση ενημέρωση ούτε προς τους καθηγητές ούτε προς τους γονείς», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, όπως καταγγέλλει, οι μαθητές δεν απομακρύνθηκαν άμεσα από το σχολικό κτίριο, παρά την ενεργοποίηση του συναγερμού.

«Αυτό που μας προβληματίζει περισσότερο είναι ότι, ενώ υπήρξε συναγερμός για πιθανή διαρροή προπανίου, τα παιδιά παρέμειναν στον χώρο. Θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι πολύ σοβαρό. Δεν γίνεται να υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος και να μην ενημερώνονται άμεσα οι γονείς», τονίζει.

Παράλληλα, σύμφωνα με την καταγγελία του, δεν υπήρξε επίσημη και άμεση ενημέρωση των οικογενειών για το τι ακριβώς είχε συμβεί, ενώ υποστηρίζει ότι ούτε οι σπουδαστές της ΣΑΕΚ που λειτουργεί στον ίδιο χώρο ενημερώθηκαν εγκαίρως.

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«Οι γονείς δεν ενημερώθηκαν για το περιστατικό. Ούτε υπήρξε κάποιο email που να εξηγεί τι είχε συμβεί και ποια μέτρα είχαν ληφθεί. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι ακριβώς έγινε, γιατί μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών μας», σημειώνει.

Η απόφαση για κλειστό σχολείο και η ανησυχία των γονέων

Μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού ανίχνευσης αερίου, ο δήμαρχος Κορυδαλλού, Νίκος Χουρσαλάς, αποφάσισε την προληπτική αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας του ΕΠΑΛ, μέχρι να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι.

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Από την πλευρά του, ο δήμαρχος έχει επισημάνει ότι το σύστημα ανίχνευσης, το οποίο εγκαταστάθηκε την προηγούμενη χρονιά, λειτούργησε προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενος κίνδυνος για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Όπως έχει διευκρινιστεί, οι έλεγχοι θα εξετάσουν εάν υπήρξε πραγματική διαρροή αερίου ή εάν η ενεργοποίηση του συναγερμού οφειλόταν σε ηλεκτρολογικό πρόβλημα.

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Οι γονείς, ωστόσο, ζητούν πλήρη ενημέρωση και σαφείς απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό, αλλά και για το κατά πόσο εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

«Πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι γονείς και να μάθουν τι ακριβώς συνέβη. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Η ασφάλεια των παιδιών μας πρέπει να είναι πάνω από όλα», καταλήγει ο γονέας μιλώντας στο DEBATER.