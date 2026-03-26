Κορωπί: Ομάδα ΔΙΑΣ καταδίωξε μηχανή και οι αναβάτες πέταξαν περίστροφο στο δρόμο

Σκηνές από ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 25 Μαρτίου στο Κορωπί όταν ομάδα ΔΙΑΣ έκανε σήμα σε μοτοσυκλέτα που κινούνταν χωρίς πινακίδες.

Συγκεκριμένα, στις 6:20 το απόγευμα ομάδα ΔΙΑΣ εντοπίζει το δίκυκλο στην οδό Αγίου Δημητρίου και του κάνει σήμα να σταματήσει. Οι δύο αναβάτες όμως δεν υπακούουν στις οδηγίες των αστυνομικών και επιταχύνουν. Ξεκινάει καταδίωξη όπου κατά τη διάρκειά της οι αναβάτες πετάνε ένα αεροβόλο περίστροφο στο δρόμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο τέλος της οδού Αγίου Ιωάννου, Θωρικου Καταφέρνουν να τους ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν έναν 19χρονο και έναν 17χρονο για Περί όπλων και Απείθεια. Εννοώ για παραμέληση ανηλίκου συνελήφθη και η μητέρα του 47 ετών.