ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Ομάδα ΔΙΑΣ καταδίωξε μηχανή και οι αναβάτες πέταξαν περίστροφο στο δρόμο

Ανάμεσα τους και ανήλικος

Κορωπί: Ομάδα ΔΙΑΣ καταδίωξε μηχανή και οι αναβάτες πέταξαν περίστροφο στο δρόμο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σκηνές από ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 25 Μαρτίου στο Κορωπί όταν ομάδα ΔΙΑΣ έκανε σήμα σε μοτοσυκλέτα που κινούνταν χωρίς πινακίδες.

Συγκεκριμένα, στις 6:20 το απόγευμα ομάδα ΔΙΑΣ εντοπίζει το δίκυκλο στην οδό Αγίου Δημητρίου και του κάνει σήμα να σταματήσει. Οι δύο αναβάτες όμως δεν υπακούουν στις οδηγίες των αστυνομικών και επιταχύνουν. Ξεκινάει καταδίωξη όπου κατά τη διάρκειά της οι αναβάτες πετάνε ένα αεροβόλο περίστροφο στο δρόμο.

Στο τέλος της οδού Αγίου Ιωάννου, Θωρικου Καταφέρνουν να τους ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν έναν 19χρονο και έναν 17χρονο για Περί όπλων και Απείθεια. Εννοώ για παραμέληση ανηλίκου συνελήφθη και η μητέρα του 47 ετών.

