Κορωπί: Στον εισαγγελέα ο 50χρονος για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του – «Έγινε ληστεία στο σπίτι μου, εγώ έλειπα σε ταξίδι»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από το βάναυσο ξυλοδαρμό της 40χρονης γυναίκας από τον 50χρονο σύζυγό της στο Κορωπί.

Ο κατηγορούμενος το βράδυ της Παρασκευής (24/10), πέρασε το κατώφλι του Εισαγγελέα που αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί για τις πράξεις του. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος.

«Μπήκα μέσα και την βρήκα στο πάτωμα»

Το παζλ της υπόθεσης συμπληρώνει η συνομιλία του 50χρονου νταή με το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης, στην οποία διακρίνεται το θέατρο που παίζει προκειμένου να κρύψει από τους αστυνομικούς ότι εκείνος ξυλοκόπησε άγρια την 40χρονη μητέρα των παιδιών του.

«Έγινε ληστεία στο σπίτι μου. Εγώ έλειπα σε ταξίδι. Όταν γύρισα, από το αεροδρόμιο, τηλεφωνούσα στη γυναίκα μου, αλλά δεν μου απαντούσε. Πήγα στο σπίτι και αναγκάστηκα να πηδήξω τη μάντρα, γιατί η πόρτα δεν άνοιγε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μπήκα μέσα και την βρήκα στο πάτωμα. Ήταν χτυπημένη και αιμορραγούσε. Έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Την σήκωσα και την έβαλα στον καναπέ. Ελάτε, έγινε ληστεία. Εγώ δεν έχω καμία σχέση», είπε ο 50χρονος σύμφωνα με το MEGA.

«Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά»

Οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν από τα λεγόμενά του, ενώ, το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας επιβεβαίωσε τις υποψίες τους, περιγράφοντας όσα προηγήθηκαν. «Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά», ανέφερε το παιδί αποκαλύπτωντας τις βίαιες σκηνές που προηγήθηκαν μπροστά στα αθώα μάτια του.

Η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στον «Ερυθρό Σταυρό» και δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, έχοντας εκτεταμένα τραύματα, αφού ο 50χρονος την γρονθοκόπησε και την κλώτσησε στο κεφάλι και το σώμα.

Παράλληλα, τα δύο παιδιά της οικογένειας έχουν απομακρυνθεί από το σπίτι και βρίσκονται υπό την εποπτεία των κοινωνικών λειτουργών.

«Ετοιμάζουμε έκπληξη»

Την ίδια ώρα σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αποκαλύψεις» λίγες ημέρες νωρίτερα η μητέρα είχε ενημέρωσει το σχολείο του 4χρονου ότι ο γιος της δεν θα πήγαινε στο σχολείο, γιατί «ετοιμάζουμε έκπληξη για τα γενέθλια του μπαμπά».

Ανήμερα των γενεθλίων του ο 50χρονος ξυλοκόπησε άγρια την 40χρονη σύζυγό του. Η διευθύντρια του παιδικού σταθμού μιλώντας στον ΑΝΤ1 σημείωσε ότι η γυναίκα έκλαιγε διαρκώς λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε σπίτι της, ενώ, πρόσθεσε ότι φαινόταν σαν να μεγάλωνε μόνη της τα παιδιά.

«Είχαν αρκετά προβλήματα σαν ζευγάρι… Δεν είχε πολύ επαφή με τα παιδιά, με τη πειθαρχία και όλα αυτά, ήταν λίγο μόνη της στο να μεγαλώνει τα παιδιά. Ερχόταν εδώ και έκλαιγε», δήλωσε.

Όπως έγραφε χθες το DEBATER αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συνελήφθη ο 50χρονος, καθώς είχε συλληφθεί ξανά το 2023 για τον ίδιο λόγο.