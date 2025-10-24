Κορωπί: Το ψέμμα του 50χρονου που ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του και το «πάρτι έκπληξη» για τα γενέθλιά του

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από τον άγριο ξυλοδαρμό μία 40χρονης γυναίκας από τον σύζυγό της στο Κορωπί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος προσπάθησε να εξαπατήσει την ΕΛΑΣ λέγοντας ψέμματα, αφού υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα του αιμόφυρτη στο σπίτι τους και σε λιπόθυμη κατάσταση. Άμεσα άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ έλαβαν σήμα και σε ελάχιστο χρόνο βρέθηκαν στο σπίτι της οικογένειας.

Εκεί εντόπισαν τον σύζυγό της να τους περιμένει. Ο 50χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι επέστρεψε από πολυήμερο ταξίδι κι εντόπισε τη 40χρονη βαριά χτυπημένη στο πρόσωπο και αιμόφυρτη, με δυσκολία στην αναπνοή, ενώ, δίπλα της ήταν τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας μόλις 4 ετών και 3,5 μηνών.

Οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν από τα λεγόμενά του, ενώ, το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας επιβεβαίωσε τις υποψίες τους, περιγράφοντας όσα προηγήθηκαν.

Η γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στον «Ερυθρό Σταυρό» και δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, έχοντας εκτεταμένα τραύματα, αφού ο 50χρονος την γρονθοκόπησε και την κλώτσησε στο κεφάλι και το σώμα. Παράλληλα, τα δύο παιδιά της οικογένειας έχουν απομακρυνθεί από το σπίτι και βρίσκονται υπό την εποπτεία των κοινωνικών λειτουργών.

«Ετοιμάζουμε έκπληξη»

Την ίδια ώρα σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αποκαλύψεις» λίγες ημέρες νωρίτερα η μητέρα είχε ενημέρωσει το σχολείο του 4χρονου ότι ο γιος της δεν θα πήγαινε στο σχολείο, γιατί «ετοιμάζουμε έκπληξη για τα γενέθλια του μπαμπά».

Ανήμερα των γενεθλίων του ο 50χρονος ξυλοκόπησε άγρια την 40χρονη σύζυγό του. Η διευθύντρια του παιδικού σταθμού μιλώντας στον ΑΝΤ1 σημείωσε ότι η γυναίκα έκλαιγε διαρκώς λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε σπίτι της, ενώ, πρόσθεσε ότι φαινόταν σαν να μεγάλωνε μόνη της τα παιδιά.

«Είχαν αρκετά προβλήματα σαν ζευγάρι… Δεν είχε πολύ επαφή με τα παιδιά, με τη πειθαρχία και όλα αυτά, ήταν λίγο μόνη της στο να μεγαλώνει τα παιδιά. Ερχόταν εδώ και έκλαιγε», δήλωσε.

Όπως έγραφε χθες το DEBATER αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συνελήφθη ο 50χρονος, καθώς είχε συλληφθεί ξανά το 2023 για τον ίδιο λόγο.