Κορωπί: Δύο συλλήψεις για παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή κάνναβης (Εικόνες)

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 27 και 56 ετών, το Σάββατο (13/06) στο Κορωπί, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί προσωπικών δεδομένων, περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, έπειτα από έρευνα που έγινε στις οικίες των δύο συλληφθέντων στο Κορωπί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: περίστροφο, πλήθος φυσιγγίων, 59 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, αυτοκίνητο χωρίς αριθμό πλαισίου το οποίο ελέγχεται ως προϊόν λαθρεμπορίας, 2 μοτοσυκλέτες χωρίς αριθμό πλαισίου για τις οποίες διερευνάται η κατοχή τους, 2 κυνηγετικά όπλα, κάμερα με 2 καταγραφικά, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και τρίφτης.

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Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.