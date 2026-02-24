Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Κόρινθος: Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό μίας 53χρονης στην Π.Ε.Ο (βίντεο)

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η τραυματίας

Κόρινθος: Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό μίας 53χρονης στην Π.Ε.Ο (βίντεο)
Αλέξανδρος Τσάκος

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/2) στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Άργους όταν δύο Ι.Χ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με το korinthos.tv, στον δρόμο από Δερβενάκια προς Άγιο Βασίλειο Κορινθίας, δύο Ι.Χ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το αγροτικό όχημα κατέληξε σε χωράφι, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η 53χρονη οδηγός του. Στο σημείο μετέβη όχημα της Πυροσβεστικής, όπου απεγκλώβισε την οδηγό.

Η τραυματίας μεταφέρεται σε νοσοκομείο. Επί τόπου και περιπολικό της Τροχαίας Κορίνθου όπου διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού.

