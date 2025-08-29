Κωνσταντίνος Πυλαρινός: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον πρώην βουλευτή της ΝΔ (pics)

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε σήμερα, Παρασκευή 29 Αυγούστου, η εξόδιος ακολουθία του Κωνσταντίνου Πυλαρινού. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό κενό στον πολιτικό και πολιτιστικό χώρο.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 12:00 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών, με την παρουσία συγγενών, φίλων και πλήθους πολιτικών προσώπων. Όλοι έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια τη δημόσια ζωή, έχοντας διακριτική αλλά ουσιαστική παρουσία για δεκαετίες.

Ο Κωνσταντίνος Πυλαρινός, στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, διετέλεσε βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση Τζαννετάκη. Παράλληλα, είχε ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτιστική ζωή της Ζακύνθου, του τόπου καταγωγής του, ως πρόεδρος επί σειρά ετών του Μουσείου Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, μετά την τελετή στη Μητρόπολη Αθηνών, η σορός του θα μεταφερθεί στη Ζάκυνθο, όπου θα αναπαυθεί, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια κληρονομιά προσφοράς στον τόπο του και τη χώρα.