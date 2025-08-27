Κ. Μητσοτάκης για το θάνατο του Κώστα Πυλαρινού: – «Υπηρέτησε με συνέπεια επί δεκαετίες την πατρίδα»

Σε ηλικία 91 ετών πέθανε ο Κωνσταντίνος Πυλαρινός, ο οποίος υπήρξε βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, Νομάρχης Μεσσηνίας και Θεσσαλονίκης, αλλά και πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων τέως Βουλευτών και Ευρωβουλευτών.

Επίσης, ο Κωνσταντίνος Πυλαρινός υπήρξε ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

To συγκινητικό αντίο του Πρωθυπουργού

To απόγευμα της Τετάρτης με μία ανάρτηση στη σελίδα του στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρέτησε τον Κωνσταντίνο Πυλαρινό.

«Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Κώστα Πυλαρινό. Ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας που υπηρέτησε με συνέπεια, επί δεκαετίες ολόκληρες, την πατρίδα. Από τα πρώτα του βήματα τη δεκαετία του 1950 στο γραφείο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, μέχρι τις τελευταίες του ημέρες που παρέμενε ενεργός και παρεμβατικός, κερδίζοντας τον σεβασμό συναγωνιστών και πολιτικών αντιπάλων.

Ήταν ένας δημόσιος λειτουργός που εργαζόταν πάντα με την ίδια συνέπεια, γιατί πίστευε πραγματικά ότι μπορεί να κάνει τα πράγματα καλύτερα. Είτε ως νομάρχης, βουλευτής Επικρατείας, σύμβουλος και Γενικός Γραμματέας υπουργείων, είτε ως εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και, αργότερα, ως πρόεδρος της Ένωσης τέως Βουλευτών. Ενώ με τις θητείες του στο Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και την Εκκλησία της Ελλάδος, απέδειξε ότι η πολιτική, ο πολιτισμός και η πίστη είναι απλώς διαφορετικές εκφράσεις της διαχρονικής του δέσμευσης να προσφέρει ανιδιοτελώς στην κοινωνία και τον τόπο.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του».