Νέα Σμύρνη: Σκύλος δάγκωσε 7χρονη στο στόμα – Στο ΑΤ η ιδιοκτήτρια

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα κορίτσι επτά ετών, το οποίο δέχθηκε δάγκωμα σκύλου μέσα σε πάρκο στη Νέα Σμύρνη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, στο πάρκο της πλατείας Βασιλέως Γεωργίου, όπου βρίσκεται παιδική χαρά και συγκεντρώνονται καθημερινά οικογένειες με παιδιά.

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Τη δάγκωσε στο στόμα

Σύμφωνα με το nsonline.gr, ο σκύλος εμφανίστηκε στο σημείο όπου βρίσκονταν ανήλικοι και γονείς, χωρίς να συνοδεύεται εκείνη τη στιγμή από κάποιον.

Όταν οι παρευρισκόμενοι επιχείρησαν να διαπιστώσουν σε ποιον ανήκει, το ζώο φέρεται να αντέδρασε επιθετικά και να δάγκωσε την 7χρονη στο στόμα.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη συρραφή του τραύματος με τρία ράμματα, ενώ του χορηγήθηκε και αντιβιοτική αγωγή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί νεότερες πληροφορίες για την πορεία της υγείας του.

Τι ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής

Ο σκύλος φορούσε περιλαίμιο, ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, κυκλοφορούσε χωρίς λουρί και χωρίς επίβλεψη.

Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι τον είχαν δει και στο παρελθόν να περιφέρεται μόνος του στο συγκεκριμένο πάρκο. Η ιδιοκτήτριά του φέρεται να ανέφερε ότι το ζώο είναι πλήρως εμβολιασμένο.

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Μετά το περιστατικό κλήθηκε η Αστυνομία και η γυναίκα οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε βάρος της κινήθηκε αυτεπάγγελτη διαδικασία, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί.