Κομοτηνή: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Νέα Μουσινούπολη

Οι δυνάμεις κατάσβεσης -οι οποίες σταδιακά αυξάνονταν- κατέστειλαν το πύρινο μέτωπο πριν αυτό απειλήσει τον οικισμό του Ηφαίστου

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι -σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα- η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στη Νέα Μουσινούπολη Κομοτηνής.

Παρά τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, οι δυνάμεις κατάσβεσης -οι οποίες σταδιακά αυξάνονταν- κατέστειλαν το πύρινο μέτωπο πριν αυτό απειλήσει τον οικισμό του Ηφαίστου.

Στο σημείο παραμένουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις 82 πυροσβέστες με 22 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν από αέρος δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

