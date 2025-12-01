“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Κομοτηνή: Αγρότες με τρακτέρ κατέκλυσαν την Εγνατία Οδό (Βίντεο)

Σήμανε συναγερμός στην ΕΛΑΣ

Στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Κομοτηνής βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 1/12 εκατοντάδες αγρότες με τα τρακτέρ τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Thesspost λίγο πριν τις 11 το βράδυ με μια αιφνιδιαστική κίνηση εκατοντάδες αγροτικά μηχανήματα με άροτρα εμφανίστηκαν ξαφνικά στην Εγνατία Οδό.

Αυτομάτως σήμανε συναγερμός στην ΕΛΑΣ, ενώ έχουν κινητοποιηθεί ακόμη και συνοριοφύλακες για τον περιορισμό των αγροτών.

