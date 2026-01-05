Κομισιόν: “Η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει βοήθεια για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών”

Εκπρόσωπος της Κομισιόν ανέφερε ότι η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει βοήθεια μέχρι στιγμής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το μπλακ άουτ στο FIR ΑΘηνών, που σημειώθηκε χθες, Κυριακή, με τις δύο πλευρές, ωστόσο, να βρίσκονται σε επαφή.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ανέφερε: «Γνωρίζουμε την κατάσταση στην Ελλάδα και είμαστε σε στενό συντονισμό με τον Eurocontrol που παρακολουθεί την κατάσταση σχετικά με το κλείσιμο του ελληνικού εναέριου χώρου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε ακριβώς το τεχνικό ζήτημα, που θα πρέπει να προσδιοριστεί, εάν δηλαδή προκλήθηκε από εσωτερικό παράγοντα ή εξωτερικούς παράγοντες» συνέχισε, προσθέτοντας ότι «οι ελληνικές αρχές διερευνούν το ζήτημα».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι «δεν μας έχει ζητηθεί έως τώρα κάποια βοήθεια, αλλά προφανώς είμαστε σε επαφή και έτοιμοι να συνεργαστούμε με τις ελληνικές αρχές».