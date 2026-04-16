Κολωνός: Τρόμος από άτομο που ζητάει τσιγάρο και αυνανίζεται μπροστά σε γυναίκες

Τον τρόμο σε ανυποψίαστες γυναίκες στον Κολωνό, προκαλεί το τελευταίο διάστημα ένας άνδρας τις προσεγγίζει με πρόσχημα πως θέλει τσιγάρο και στην συνέχεια, κάθεται δίπλα τους και αυνανίζεται.

Ο «σάτυρος», σύμφωνα με μαρτυρίες γυναικών που είχαν την ατυχία να βρεθούν πρόσωπο με πρόσωπο, κυκλοφορεί στο Άλσος της Ακαδημίας Πλάτωνος και στην οδό Αλεξάνδρειας.

Η δράση του έχει προκαλέσει σοβαρό προβληματισμό στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνουν τις γυναίκες που κινούνται μόνες στα παραπάνω σημεία, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και το οικείο αστυνομικό τμήμα.