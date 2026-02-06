Κολωνός: Φωτιά σε διπλοκατοικία, απεγκλωβίστηκαν 3 ένοικοι – “Ο θείος μου κοιμόταν”

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο μετά τα μεσάνυχτα για φωτιά που ξέσπασε σε διπλοκατοικία στον Κολωνό.

Επί τόπου έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, που απεγκλώβισαν τρεις ενοίκους της πολυκατοικίας.

Μάλιστα, το ένα άτομο απεγκλωβίστηκε από μπαλκόνι με χρήση ειδικής σκάλας, μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε από το κλιμακοστάσιο ενώ ένας άνδρας απομακρύνθηκε από το ισόγειου του σπιτιού.

Και οι τρεις που απεγκλωβίστηκαν μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με το από πού και γιατί ξέσπασε η φωτιά.

“Δεν ξέρουμε από πού ξέσπασε η φωτιά. Ο θείος μου ήταν κάτω και κοιμόταν…” δήλωσε στο DEBATER ένοικος.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διεξάγει η Πυροσβεστική.