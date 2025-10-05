Κολωνάκι: Μπήκαν σε διαμέρισμα από παράθυρο φωταγωγού και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ

Σε διάρρηξη διαμερίσματος τετάρτου ορόφου στην οδό Υψηλάντου, στο Κολωνάκι προχώρησαν άγνωστοι άνδρες, παραβιάζοντας παράθυρο φωταγωγού.

Οι διαρρήκτες αφαίρεσαν τιμαλφή – μεταξύ των οποίων κοσμήματα, ρολόγια, διαμάντια και επιχρυσωμένα ασημικά – συνολικής αξίας περίπου 150.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέρος των κλοπιμαίων βρισκόταν μέσα σε χρηματοκιβώτιο, το οποίο οι δράστες είχαν παραβιάσει. Η διάρρηξη έγινε αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη που ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, που ερευνά τα ίχνη των δραστών και εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.