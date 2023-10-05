Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά για δύο μέρες τα σχολεία λόγω εκλογών

Η εγκύκλιος του υπ. Παιδείας

Κλειστά για δύο μέρες τα σχολεία λόγω εκλογών
Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία για δύο ημέρες λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή (6/10) και την Δευτέρα (9/10).

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, λόγω της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των Περιφερειακών και Δημοτικών αρχών της 8ης Οκτωβρίου 2023, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 και τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023.

«Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, που έχουν οριστεί ως καταστήματα ψηφοφορίας, να παραδώσουν το πρωί της Παρασκευής 6 Οκτωβρίου 2023 τις σχολικές αίθουσες στις κατά τόπους δημοτικές αρχές, ώστε να γίνει έγκαιρα η διαμόρφωση των αιθουσών και των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές».

