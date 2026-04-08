Κλήρωση ΛΟΤΤΟ (8/4): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Η κλήρωση ΛΟΤΤΟ διεξήχθη σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 με τους παίκτες να διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα για 10 χρόνια.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 5, 11, 15, 22, 23, 29

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.

Οι παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα Allwyn σε όλη την Ελλάδα ή διαδικτυακά μέσω του allwyn.gr έως και μισή ώρα πριν.