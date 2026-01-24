Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2695: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Δείτε αν κερδίσατε

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2695: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Σήμερα, Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, διενεργήθηκε η κλήρωση ΛΟΤΤΟ νο. 2695 με τους παίκτες να διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 8, 10, 25, 44, 19, 35.

Κατηγορίες ΕπιτυχιώνΕπιτυχίεςΚέρδη ανά επιτυχία
610.000,00€ κάθε μήνα για 10 χρόνια
531.000,00€ κάθε μήνα για 1 χρόνο
419630,00€
34.4862,00€
233.8781,00€

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.

Οι παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα ή διαδικτυακά μέσω του opaponline.gr έως και μισή ώρα πριν.

