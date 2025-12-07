Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Ενισχύουν τα μπλόκα και κλείνουν παράδρομους (Βίντεο)

Έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, από τη Θεσσαλία, μέχρι την Ήπειρο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και την Κρήτη οι αγρότες θα ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ ετοιμάζουν και τα επόμενα βήματα τους κλείνοντας παρακαμπτήριες οδούς, λιμάνια και αεροδρόμια.

Όπως ανακοίνωσε μέσα από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του STAR ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας, τη Δευτέρα στις 12.00 το μεσημέρι θα γίνει σταδιακά αποκλεισμός όλων των παραδρόμων, κόβοντας τη χώρα στη μέση.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών που έχουν βγει στα μπλόκα αφορούν τις αποζημιώσεις, την αντιμετώπιση της ευλογιάς, τη μείωση του κόστους παραγωγής, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και την ομαλοποίηση των πληρωμών για τις γεωργικές επιδοτήσεις.

Νέα μπλόκα στήθηκαν στην Ιονία Οδό, στον κόμβο Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας, ενώ οι αγρότες στην Ξάνθη άνοιξαν το μπλόκο της Εγνατίας Οδού στον κόμβο Βαφέικων. Παράλληλα, συνεχίζονται οι ολιγόωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία και τους μεθοριακούς σταθμούς. Την ίδια ώρα, το μπλόκο της Καρδίτσας ενισχύεται διαρκώς με περισσότερα από 2.500 τρακτέρ στο σημείο. Την Τετάρτη αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, Καρδίτσας, των Τρικάλων και της Μαγνησίας θα κάνουν τη δυναμική τους κινητοποίηση στο λιμάνι του Βόλου.

Ενισχύονται τα αγροτικά μπλόκα στον Έβρο

Ο κόμβος του Ορμενίου και το Τελωνείο των Κήπων είναι τα δύο σημεία τα οποία οι αγροτικοί σύλλογοι βορείου και νοτίου Έβρου, σε αδιάλειπτη συνεργασία ως προς τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων στις κινητοποιήσεις τους, έχουν επιλέξει ως τα πλέον ενδεδειγμένα να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης για την επίτευξη των διεκδικήσεών τους.

Με συνεχιζόμενη την ενίσχυση των εν λόγω μπλόκων στο βόρειο και νότιο τμήμα του νομού, συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας μόνο των φορτηγών διεθνών μεταφορών σε Ορμένιο και Κήπους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστα Αλεξανδρή αλλά και τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Ηλία Αγγγελακούδη, και τις επόμενες ημέρες τα μπλόκα θα ενισχύονται και οι κινητοποιήσεις θα κλιμακώνονται.

Στο Τελωνείο των Κήπων διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία των ΙΧΕ αυτοκινήτων από και προς την Τουρκία, ενώ από τη γείτονα επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα -από την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων- μόνο των φορτηγών τα οποία μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα όπως τα θαλασσινά.

Ο αριθμός των φορτηγών που παραμένουν σταθμευμένα στην Εγνατία Οδό ανέρχεται, σύμφωνα με τον κ. Αλεξανδρή, περίπου στα 350 οχήματα, καθώς συνεχίζεται το άνοιγμα της εισόδου προς την Τουρκία για 50-70 φορτηγά ημερησίως, ενώ από την πλευρά της Τουρκίας εκτιμά πως ο αριθμός των εγκλωβισμένων στο τελωνείο φορτηγών ανέρχεται περίπου στα 1.000. Ο κ. Αλεξανδρής σημειώνει πως ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης έχει επωμισθεί -με τη συνδρομή και των επαγγελματιών εστίασης αλλά και φορέων και συλλόγων της περιοχής και της Αλεξανδρούπολης- κάποιο από τα ημερήσια γεύματα των επαγγελματιών οδηγών των φορτηγών που παραμένουν αποκλεισμένοι στο Τελωνείο.

Κοντογεώργης: Με διάλογο με τους αγρότες θα βρεθεί η λύση

Το αγροτικό ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο της πρόσφατης συνέντευξης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Ο κ. Κοντογεώργης εξέφρασε την πεποίθηση ότι «θα βρεθεί λύση», παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει φέτος ο αγροτικός τομέας, επισημαίνοντας πως η καθυστέρηση στις πληρωμές ήταν δικαιολογημένη λόγω ανωμαλιών στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση προχώρησε σε συμφωνία στις 4 Νοεμβρίου, δεσμευόμενη ότι η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης θα καταβληθεί έως το τέλος του μήνα, κάτι που πραγματοποιήθηκε. Ο υφυπουργός εκτίμησε ότι έως το τέλος του έτους θα ολοκληρωθεί η εξόφληση των δικαιούχων.

Σημείωσε ότι περίπου 2.000 ΑΦΜ παραμένουν δεσμευμένα από την Οικονομική Αστυνομία, ενώ για 44.000 ΑΦΜ απαιτήθηκε διαδικασία διασταύρωσης, η οποία ολοκληρώνεται, με τους περισσότερους δικαιούχους να αναμένεται να λάβουν τις πληρωμές τους. Επίσης, 11.000 αγρότες στην Κεντρική Μακεδονία αντιμετώπισαν ζητήματα με τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), για τα οποία αναζητούνται λύσεις, ενώ 13.000 κτηνοτρόφοι είχαν προβλήματα με τις βοσκήσιμες γαίες.

Ο κ. Κοντογεώργης διαβεβαίωσε ότι όσοι δεν έλαβαν προκαταβολή θα πληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ το συνολικό ποσό που αναλογεί στη χώρα παραμένει αμετάβλητο. Με την έναρξη του νέου έτους και την ολοκλήρωση των υπολοίπων πληρωμών, οι νόμιμοι και πραγματικοί δικαιούχοι θα λάβουν τα υπόλοιπα ποσά.