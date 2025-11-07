Δεύτερη μέρα απεργίας των νοσοκομειακών γιατρών – Συγκεντρώνονται έξω από το υπουργείο Υγείας

Κλειστά είναι σήμερα τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια στο πλαίσιο 24ωρης απεργίας που πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ), ζητώντας την κατάργηση του clawback.

Οι γιατροί θα συγκεντρωθούν έξω από το υπουργείο Οικονομικών και θα πορευτούν προς το Μέγαρο Μαξίμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης για δεύτερη μέρα απεργούν οι νοσοκομειακοί γιατροί με απόφαση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ).

Οι γιατροί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας, στις 12:00, ενώ ζητούν και συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Τονίζουν ότι η απεργιακή κινητοποίηση έχει στόχο την ανάδειξη της πραγματικής κατάστασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και τη διεκδίκηση ενός σχεδίου ουσιαστικής ενίσχυσης του δημόσιου τομέα υγείας.

Λόγω της πορείας πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Αριστοτέλους από το ύψος της οδού Ηπείρου έως το ύψος της οδού Στουρνάρη.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) εκφράζει τη στήριξή του στους νοσοκομειακούς ιατρούς και στους εργαζόμενους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις.

Τα αιτήματα των εργαζομένων του ΕΣΥ, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, είναι:

* Αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για την υγεία

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

* Μαζικές προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

* Αναβάθμιση των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας, ανάλογη της προσφοράς και της ευθύνης των επαγγελματιών υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΙΣΑ καλεί την πολιτεία να προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον τομέα της υγείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής εργασία των λειτουργών της και η υψηλής ποιότητας φροντίδα για όλους τους πολίτες.