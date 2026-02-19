Κιβωτός του Κόσμου: Ένοχοι ο πατήρ Αντώνιος και 4 ακόμη συνεργάτες του για κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος παιδιών

Με ενοχή του πατρός Αντωνίου και 4 συνεργατών του έπεσε η αυλαία της δίκης σε δεύτερο βαθμό, του ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου» για κακοποίηση παιδιών που φιλοξενούνταν στις δομές.

Μετά από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων έκρινε ένοχο τον πατέρα Αντώνιο και τέσσερις από τους συγκατηγορουμένους του ενώ αθώωσε δύο. Το δικαστήριο έκρινε τον Πατήρ Αντώνιο και τους συνεργάτες του ένοχους.

Οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν κατά περίπτωση, για έξι πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης ανηλίκων που βρίσκονταν υπό την προστασία του δράστη, ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη ανηλίκου, ηθική αυτουργία σε απλή σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία σε απειλή.

Οι δικαστές αποφάσισαν την ενοχή ακόμη τεσσάρων συνεργατών του πατέρα Αντωνίου και απάλλαξαν πλήρως από τις κατηγορίες δύο κατηγορούμενους. Μεταξύ των προσώπων που καταδικάστηκαν είναι πρώην μέλος του ΔΣ της Κιβωτού, ο πρώην υπεύθυνος παιδαγωγών Βόλου και η πρώην διευθύντρια της δομής στο Βόλο, οι οποίοι καταδικάστηκαν, κατά περίπτωση, για πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απλής σωματικής βλάβης, απειλής και έκθεσης.

Ο πατέρας Αντώνιος καταδικάστηκε για περισσότερες πράξεις σε σχέση με το πρωτόδικο δικαστήριο. Και αυτό γιατί κρίθηκε ένοχος για 9 από τις 19 πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας της Έδρας ζήτησε από το δικαστήριο να κηρύξει ένοχο τον πατέρα Αντώνιο, όπως και πρωτοδίκως, για πράξεις πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης (ξυλοδαρμοί) στο πλαίσιο “τιμωριών” σε ανηλίκους σε δομές του Βόλου και της Αθήνας.

Επιπλέον η εισαγγελική λειτουργός του καταλόγισε και τρεις περιπτώσεις που αφορούν καταναγκαστικές εργασίες σε βάρος παιδιών. Ζήτησε επίσης την ενοχή του για ηθική αυτουργία σε πρόκληση σωματικών βλαβών, θεωρώντας ότι ο κατηγορούμενος έδινε εντολές σε υπαλλήλους της “Κιβωτού” να επιβάλλουν σωματικές τιμωρίες σε ανηλίκους φιλοξενούμενους δομών της.

Ως προς τους συγκατηγορούμενους του ιδρυτή της ΜΚΟ, η εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη τεσσάρων πρώην υπαλλήλων της “Κιβωτού” για επιμέρους πράξεις που αφορούν σωματικές τιμωρίες καθώς και την πλήρη απαλλαγή άλλων δύο υπαλλήλων.