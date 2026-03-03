Κίνηση τώρα: Τροχαίο ΙΧ με μοτοσικλέτα στην Κατεχάκη – Ουρές στον Κηφισό, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Πολύ αυξημένη είναι και σήμερα Τρίτη 3/3 κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής, με τους οδηγούς να πρέπει να είναι “οπλισμένοι” με υπομονή.

Γύρω στις 9 το πρωί, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία μεταξύ ενός αυτοκινήτου και μίας μοτοσικλέτας στη λεωφόρο Κατεχάκη, στο ύψος της εξόδου της Αττικής Οδού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί μποτιλιάρισμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισού στη Μεσογείων, στην Αλεξάνδρας, στην Πατησίων, στην Πέτρου Ράλλη, στη Συγγρού, στην Καλλιρρόης, στην Αμαλίας, στη Βεϊκου, στην Ηλιουπόλεως, στην Ποσειδώνος και στη Λ. Σχιστού.