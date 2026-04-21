Κίνηση: Καθυστερήσεις Σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών – Στο “κόκκινο” η Αρδητού

Σημαντικά προβλήματα σημειώνονται και το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

Συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση εμφανίζει ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το Αιγάλεω έως τη Λυκόβρυση, αλλά και στο τμήμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως το Περιστέρι.

Προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Αθηνών, όπου η κυκλοφορία είναι επιβαρυμένη από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά. Στο «κόκκινο» βρίσκεται και η Αρδηττού, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Κηφισίας.

Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, καταγράφονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας. Επιπλέον, καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους προς Λαμία, τόσο στο ρεύμα προς Ελευσίνα όσο και προς Αεροδρόμιο.