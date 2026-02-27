Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Κίνηση τώρα: Προβλήματα στους δρόμους της Αττικής – Στα “κόκκινα” ο Κηφισός

Προβλήματα σε Κηφισίας, Κατεχάκη και Μεσογείων

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
Αλέξανδρος Τσάκος

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας το πρωί της Παρασκευής (27/2) με τον Κηφισό να παρουσιάζει την χειρότερη εικόνα.

Έντονα προβλήματα παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ιδιαίτερα στο ύψος της Μεταμόρφωσης και προς το Περιστέρι.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα από το ύψος του Ψυχικού προς το κέντρο, καθώς και στη Μεσογείων και την Κατεχάκη.

