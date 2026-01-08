Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό λόγω του σοβαρού τροχαίου – Καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Αττική Οδό
Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου, ιδίως στον Κηφισό, όπου νωρίς το πρωί σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο με τα δύο φορτηγά.
Η κίνηση είναι πολύ αυξημένη εκτός από τη λεωφόρο Κηφισού, και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Αθηνών, λεωφόρο Κηφισίας και λεωφόρο Μεσογείων.
Επίσης, με μεγάλη υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, καθώς μεγάλες καθυστερήσεις εντοπίζονται:
στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.
στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις