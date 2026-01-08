Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό λόγω του σοβαρού τροχαίου – Καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Αττική Οδό

Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου, ιδίως στον Κηφισό, όπου νωρίς το πρωί σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο με τα δύο φορτηγά.

Η κίνηση είναι πολύ αυξημένη εκτός από τη λεωφόρο Κηφισού, και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Αθηνών, λεωφόρο Κηφισίας και λεωφόρο Μεσογείων.

Επίσης, με μεγάλη υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, καθώς μεγάλες καθυστερήσεις εντοπίζονται: