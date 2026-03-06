Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας, κέντρο Αθήνας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου και σήμερα Παρασκευή 6/4 από νωρίς το πρωί.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στην άνοδο.

Επίσης, μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της Λεωφόρου Σχιστού λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων.

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και ιδιαίτερα στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και σε Αχαρνών, Κηφισίας και λεωφόρο Αθηνών, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.