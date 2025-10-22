Κίνηση τώρα: Μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό, προβλήματα και στην Αττική Οδό

Με δυσκολίες διεξάγεται από νωρίς το πρωί η κυκλοφορία των οχημάτων σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, καθώς η κίνηση είναι πολύ αυξημένη.

Με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στον Κηφισό, ενώ ταλαιπωρία περιμένει και όσους βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής αυξημένη κίνηση παρατηρείται:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) από Π. Ράλλη έως Αχαρνών

Βασιλέως Κωνσταντίνου

Σταδίου

Περιφέρεια Καρέα προς Ηλιούπολη

Κηφισός

Λεωφόρος Κηφισίας