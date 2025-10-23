Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 23/10 οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

Στον Κηφισό, την Κηφισίας, τη λεωφόρο Μεσογείων και στο κέντρο της Αθήνας η κίνηση είναι ασφυκτική, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα προβλήματα στον Κηφισό εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα και αρχίζουν από το ύψος της Λένορμαν και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Την ίδια ώρα, προβλήματα υπάρχουν στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν τα 30′.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ