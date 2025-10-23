Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 23/10 οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

Στον Κηφισό, την Κηφισίας, τη λεωφόρο Μεσογείων και στο κέντρο της Αθήνας η κίνηση είναι ασφυκτική, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.

Τα προβλήματα στον Κηφισό εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα και αρχίζουν από το ύψος της Λένορμαν και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Την ίδια ώρα, προβλήματα υπάρχουν στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν τα 30′.